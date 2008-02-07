Чем полезно и вредно молоко

Молоко — первый продукт, который пробует человек. Материнское молоко считается синонимом крепкого детского здоровья. А как же быть с молоком, когда ты уже вырос? Пить или не пить? Ведь в последнее время вокруг этого вопроса появилось много "за и против".

КОМУ ПОЛЕЗНО?

Людям, страдающим остеопорозом. Молоко богато кальцием, который усваивается из него примерно на 97%, чем не могут похвастаться другие продукты. Благодаря этой особенности молоко — продукт номер один при остеопорозе — болезни, характеризующейся хрупкостью костей, связанной с вымыванием из них кальция.

Простуженным. Молочный белок усваивается из молока очень легко, не в пример мясу или другой белковой пище. А для борьбы с инфекцией организму нужны иммуноглобулины, которые образуются из белка.

Гипертоникам. Молоко обладает легким мочегонным эффектом, благодаря чему снижает давление. Поэтому оно полезно людям, страдающим гипертонической болезнью.

Бессонным. Содержащаяся в молоке аминокислоты триптофан и фенилаланин обладают успокаивающим действием на нервную систему и легким снотворным эффектом. Поэтому 200 мл этого напитка полезно выпивать за час до сна.

Больным изжогой. Изжога обычно является симптомом повышенной кислотности желудка. Молоко понижает кислотность желудочного сока, из-за чего стакан напитка помогает при изжоге.

Страдающим авитаминозом. Коровье молоко содержит более 20 витаминов. Больше всего в нем сравнительно дефицитного витамина В2 (рибофлавина). Это главный витамин энергетического обмена: превращает жиры и углеводы в энергию, а также улучшает состояние кожи.

Спортсменам. Молоко — естественный анаболик. Уже через полчаса после приема оно вызывает всплеск образования белков в организме. Благодаря этому, если пить его после тренировок, можно наращивать мышечную массу.

КОМУ НЕ ПОДХОДИТ?

Людям с дефицитом лактазы. Если, выпив стаканчик напитка, начинается "революция" — живот дует, он бурчит и наступает послабление, причина молочной непереносимости в дефиците фермента лактазы, который переваривает молочный сахар — лактозу. Его имеют около 15% людей.

Аллергикам. У некоторых людей на молоко может возникать аллергия из-за непереносимости некоторыми аллергиками молочного антигена "А". В этом случае молочное может вызывать зуд кожи, появление сыпи и даже спровоцирвоать приступ бронхиальной астмы.

Людям со склонностью к образованию фосфатных камней в почках. Если у человека есть такая склонность, молоко будет способствовать появлению почечных камней. Узнать о том, есть ли у вас такая склонность, можно по тому, страдали ли подобной напастью родители (она нередко передается по наследству, генетически) и анализу мочи — если в нем есть осадок из фосфатов.

Людям после 55 лет. В молоке содержится миристиновая кислота, которая способствует накоплению в организме липопротеидов низкой плотности, которые играют важную роль в развитии атеросклероза. После 55 лет атеросклероз развивается у большинства людей, поэтому употребление молока с наступлением этой отметки лучше ограничить. Безопасная доза молока — 300 г в день.

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ.

На свету в молоке разрушаются многие полезные вещества, поэтому его нельзя хранить в стеклянной банке на свету. Лучший способ хранения — в темном пакете. ...пить? Пить молоко нужно только мелкими глотками. Тогда желудочный сок сможет его полноценно обработать. А если выпить сразу стакан, ферменты желудочного сока не проникнут сглубь этой толстой капли, молоко недопереварится и может забродить в кишечнике. Если вы не любите пить молоко, полезно готовить на нем каши. Правда, так более 50% ценных веществ улетучатся.

3 МИФА О МОЛОКЕ

Молоко плохо усваивается из-за того, что в нем одновременно присутствуют белки, жиры и углеводы?

Нет. Несмотря на такую широкую коллекцию питательных веществ, все они представлены в молоке в идеальном соотношении и легкоусвояемом виде. Благодаря этому молоко у здорового человека усваивается очень хорошо.

Организм взрослого не переваривает молоко из-за "тяжелого" белка казеина.

То, что казеин может с возрастом не перевариваться — досужие домыслы. Этот белок абсолютно нормально усваивается.

Молоко приводит к кальцинозу.

Кальциноз (отложение солей кальция в сосудах) возникает только у тех потребителей, которые имеют к этому предрасположенность.

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