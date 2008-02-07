Больные люди обходятся государству дешевле, чем здоровые?

Согласно исследованию, проведенному голландскими учеными, здоровые люди обходятся системе здравоохранения дороже, чем больные.

Выяснилось, что лечить людей, страдающих от ожирения и рака легких, гораздо дешевле, чем обеспечивать медицинской помощью здоровых людей, которые доживают до старости и умирают от более "дорогостоящих" недугов.

Исследователи обнаружили, что расходы на лечение ожирения достаточно велики, однако в долгосрочной перспективе не могут сравниться с расходами на уход за страдающими от болезни Альцгеймера, распространенной среди пожилых людей.

Результаты исследования опровергают распространенное мнение, согласно которому борьба с ожирением поможет сэкономить миллионы долларов. По словам руководителя исследования Питера ван-Бааля, государствам необходимо признать, что успех программ по борьбе с ожирением и курением означает, что у людей появится шанс умереть от чего-то более дорогостоящего, дожив до преклонного возраста.

При проведении исследования, финансируемого Министерством здравоохранения Голландии, не учитывались социальные издержки, а также издержки, связанные с нетрудоспособностью больных ожирением и раком легких.

Корреспондент.net