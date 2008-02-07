Больные люди обходятся государству дешевле, чем здоровые?
Расходы на профилактику достаточно велики
Согласно исследованию, проведенному голландскими учеными, здоровые люди обходятся системе здравоохранения дороже, чем больные.
Выяснилось, что лечить людей, страдающих от ожирения и рака легких, гораздо дешевле, чем обеспечивать медицинской помощью здоровых людей, которые доживают до старости и умирают от более "дорогостоящих" недугов.
Исследователи обнаружили, что расходы на лечение ожирения достаточно велики, однако в долгосрочной перспективе не могут сравниться с расходами на уход за страдающими от болезни Альцгеймера, распространенной среди пожилых людей.
Результаты исследования опровергают распространенное мнение, согласно которому борьба с ожирением поможет сэкономить миллионы долларов. По словам руководителя исследования Питера ван-Бааля, государствам необходимо признать, что успех программ по борьбе с ожирением и курением означает, что у людей появится шанс умереть от чего-то более дорогостоящего, дожив до преклонного возраста.
При проведении исследования, финансируемого Министерством здравоохранения Голландии, не учитывались социальные издержки, а также издержки, связанные с нетрудоспособностью больных ожирением и раком легких.