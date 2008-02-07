Эпидемия гриппа добралась до Житомира

Сегрдня во всех школах Житомира из-за эпидемии гриппа временно приостановят учебный процесс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета, ссылаясь на распоряжение городского председателя Веры ШЕЛУДЧЕНКО №62.

"В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией и приближением расчетного показателя заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями среди взрослого и детского населения города Житомира к эпидемическому уровню временно с 7 февраля по 16 февраля 2008 года приостановить учебный процесс в городских общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, коллегиуме, учебно-воспитательных комплексах, внешкольных заведениях (детские спортивные школы, центры детского творчества, школы юных десантников, «Солнышко»)”, - говорится в распоряжении. Также В.ШЕЛУДЧЕНКО обязала руководителей лечебно-профилактических, учебных заведений усилить контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий. Этим документом также запрещается проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий среди детей в Житомире до 16 февраля.