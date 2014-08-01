

Эвакуацией мирных жителей из зоны АТО занимаются в основном волонтеры.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом рассказали участники пресс-конференции в Киеве.

Координатор Центра взаимопомощи «Спасем Украину» Алексей Федченко, отметил, что, проблем с эвакуацией очень много.

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«Кроме волонтеров эвакуацией мирных жителей из зоны АТО никто не занимается. Если вы позвоните на горячую линию МЧС, вас перенаправят на волонтерские горячие линии. Каждый день волонтеры эвакуируют только из Горловки вывозит около 700 беженцев. Мы перевозим из в Красноармейск на базу МЧС. А что дальше? Прямую электричку до Днепропетровска отменили. Транспорта с Красноармейска до Харькова вообще нет. Получается, что мы людей вывозим, а дальше перемещать их проблематично. Опять подключается волонтерский транспорт, волонтерское финансирование, чтобы переместить людей дальше. Из Луганска есть несколько зеленых коридоров эвакуации. Но люди не знают как и куда выезжать. Все эти проблемы ложаться только на плечи волонтеров», - сказал Федченко.

По словам главного координатора гражданской инициативы «Донбасс СОС» Александра Горбатко, есть также большие проблемы с информированием жителей, проживающих в зоне АТО.

«К нам звонят очень много людей, которые не имеют информации. Большинство людей, которые живут в зоне АТО находятся в информационной блокаде. Они не знают о путях эвакуации, не о зеленых коридорах, об актуальных курсирующих поездах, электричка и автобусах. Они не могут понять как будут получать социальные выплаты, как будут устроены их дети, где будут работать. Нет объективного и своевременного информирования людей. Люди должны знать о том, что они не останутся один на один со своими проблемами. Это снизит панику. Необходимы дорожные карты, листовки, смс-рассылки. Люди должны понимать, что они не брошены государством», - отметил Горбатко.

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Директор фонда Рината Ахметова Анатолий Заболотный подчеркнул, что нужна национальная стратегия и координация действий государства и общественного сектора.

По его словам, идет переадресация проблем эвакуации с государственных структур (например, МЧС) на волонтерские организации.

«Нормальной координации не происходит. Нет национальной стратегии, что с этим делать, как работать дальше. Настоящего стратегического подхода, настоящей координации с общественностью сейчас недостаточно», - считает Заболотный.

Он также подчеркнул, что проблемы на Донбассе каждый день усугубляются.

«Еще в апреле Ринат Ахметов поставил задачу для фонда оказать максимальную помощь жителям Донбасса. Речь идет как об эвакуации, так и об обеспечении всем необходимым. Мы рады, что развивается гражданское общество на котором и держится вся эвакуация, но я считаю, что действий государства здесь недостаточно. Недостаточно координации, проблемы на Донбассе с каждым днем усугубляются. До сих пор не понятно, кто занимается оповещением об эвакуации. На первоначальном этапе государство боялось паники, но она все равно возникла. Ситуация очень тяжелая.

На нас лежит логистика, организация эвакуации. Часто когда организовываем отъезд, например, трех человек, приезжаем, а там уже 20. Потребность в эвакуации очень высокая. Сейчас актуален запрос, реакция государства на быстроменяющуюся ситуацию. Там, где вчера было спокойно, сегодня уже может быть очень гарячо. Растет спрос на координацию, коридоры эвакуации. И этого мы не видим», - сказал Заболотный.