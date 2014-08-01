Мусий намерен судиться со СМИ, которые подают о нем неправдивую информацию

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий намерен подать иски против СМИ, которые подают в отношении него неправдивую информацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на брифинге в Киеве.

Министр подчеркнул, что информационная кампания против него «является абсолютно заказной».

«В ближайшее время будут поданы иски за дискредитацию министра здравоохранения относительно неправдивых цитат, высказываний, которые выдергиваются из контекста и подаются как свежие жареные новости. Я понимаю, что журналистам нужны средства, но когда это выходит за рамки морали, для меня такой подход и принцип деятельности является неприемлемым», - отметил Мусий.

«Печатают дискредитационные материалы против меня и раскручивают грязь и информацию, не отвечающую действительности, – «Голос.ua», УНН, газета «Ваше здоровье», которая пишет, что она является газетой Министерства здравоохранения, но в действительности к Минздраву не имеет никакого отношения. И когда они сами печатают статьи без журналистской подписи на массе сайтов, а затем выходит очередной номер газеты и 5 страниц – цитаты из тех же интернет-изданий без ссылки ни на одного журналиста, я считаю это аморальным и неэтичным», - отметил Мусий.