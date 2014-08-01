4 августа на отдых в Польшу отправится четвертая группа детей, родители которых пострадали во время Майдана

4 августа уже четвертая группа из 25 детей, родители которых пострадали во время событий на Майдане или являются участниками АТО, отправится на отдых в Польшу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, поездка в Польшу организована Минсоцполитики совместно с благотворительной организацией „Памяти пожарных Чернобыля” и общественной организацией „Ротари Клуб „Киев”.

В данное время проводится работа по оформлению необходимых разрешительных документов для выезда детей на отдых.

Ранее по приглашению польской стороны и при содействии Минсоцполитики на отдых в Республику Польша было направлено три группы детей. В частности, 14 июля в Польшу отправились 42 ребенка из семей, пострадавших во время событий на Майдане, и 42 ребенка из семей военнослужащих, которые выехали с территории Крыма на материковую часть Украины. Их возвращение планируется 31 июля.

Еще 44 ребенка из Волынской области, родители которых также пострадали во время февральских событий на Майдане, по приглашению Общественного комитета „Вместе с Украиной” из г. Бартошицы Варминско-Мазурского воеводства и при содействии Детского фонда Украины совместно с Волынской областной государственной администрацией получили возможность оздоровиться в Польше с 18 июля по 2 августа.

Кроме того, 15 июля Минсоцполитики совместно с Детским фондом Украины направило на отдых в Республику Польша еще одну группу детей из семей, пострадавших во время событий на Майдане, детей-переселенцев из АР Крым и восточных областей, всего – 50 детей. Как и планировалось, 28 июля все они вернулись на родину.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, Польша, Португалия, Объединенные Арабские Эмираты, Швеция и Италия согласились принять на отдых детей и родственников погибших участников антитеррористической операции на востоке Украины.