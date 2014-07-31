За минувшие сутки 51 украинский военный получил ранения
14:30, 31 июля 2014Страна
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Сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко
Фото: УНИАН
За минувшие сутки погибли 11 украинских военных и 51 получил ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«За минувшие сутки погибли 11 украинских военнослужащих и 51 получил ранения», - заявил он.
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