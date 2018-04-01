Фонд Рината Ахметова вывез из зоны боевых действий почти 4 тысячи детей

В частности, 83 ребенка из донецких домов ребенка, которые при помощи фонда с позавчерашнего дня уже находятся в Мариуполе.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова, половина эвакуированных людей нуждалась во временном размещении. В основном, это мамы с детьми, многодетные семьи, пожилые люди. Ринат Ахметов поставил своему фонду задачу обеспечить места временного проживания для людей из горячих точек на Донбассе.

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С мая нынешнего года обеспечено проживание для более чем 3000 переселенцев в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях. Более 1500 переселенцев размещено на базах отдыха предприятий группы СКМ.

С 1-го августа в одну из баз Одесской области приедет 100 переселенцев из Донбасса, эвакуированных фондом. Они сменят жителей Краматорска и Славянска, которые проживали здесь с 7-го июня и возвращаются уже в свои дома. Задолженность за проживание этих людей с 7 июня, а также стоимость пребывания всех переселенцев до осени оплатит фонд Рината Ахметова.

Директор базы отдыха «Медик-2» Иван Сапронов обращался к руководству области с просьбой о помощи, но финансирование так и не поступило. По его слвам, отказать людям в проживании тоже не могли – это ведь мамы с детьми и старики. Самому маленькому жителю базы 5 месяцев, самому старшему – 83 года. Зная, что Ринат Ахметов помогает своим землякам, Иван Сапронов обратился в его фонд.

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В фонде комментируют, что по распоряжению Рината Ахметова, базе отдыха «Медик-2» будут перечислены деньги за 8000 человеко-дней. Это покроет задолженность с 7 июня и обеспечит проживание людей и питание до осени».

«Мы благодарны тем областям, которые принимают вынужденных переселенцев из горячих точек и предоставляют для них свободные санатории, турбазы, - рассказывает Дарья Касьянова, руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова. – Мы будем продолжать эвакуировать и оказывать поддержку людям Донбасса, выполняя поставленную учредителем фонда задачу».