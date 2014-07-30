В восточных регионах страны может возникнуть дефицит лекарств

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал исполнительный директор ассоциации Денис Шевченко.

«В ближайшие недели могут возникнуть перебои с поставками в города, не контролируемые украинской армией, после окончания запасов на складах», - сказал Шевченко.

По данным эксперта, неделю назад один из крупнейших дистрибьюторов перестал поставлять лекарства в Донецкую область, так как боевые действия проходили в непосредственной близости от аптечного склада. Сотрудников эвакуировали в другие регионы Украины за счет компании.

Что касается ситуации в оккупированном Крыму, то, по словам Шевченко, украинские компании пока продолжают поставлять лекарства на полуостров.

«В Крым лекарства украинских дистрибьюторов пока поступают. Власти Крыма приняли решение о переходном периоде до 1 января 2015 года. Что будет дальше, сказать сложно», - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в Крыму лекарства дорожают так же, как и на материковой части Украины, то есть говорить о большем подорожании лекарств на полуострове пока нельзя.

«Украинские компании продают там лекарства по своим обычным среднеукраинским оптовым ценам, поэтому подорожание лекарств идет в тех же пропорциях, что и в материковой Украине», - сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

В марте состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к Российской Федерации проголосовали 96,6% жителей автономии. Через несколько дней президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации. При этом ЕС, США и большинство остальных стран мира считают Крым украинской территорией, на которую распространяются законы Украины.