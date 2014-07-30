В Украине в прошлом году уровень смертности от СПИДа снизился на 10%

В Украине в 2013 году уровень смертности от СПИДа снизился на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госслужбы Украины по вопросам противодействия Вич-инфекции и другим социально опасным заболеваниям Владимир Курпита.

По его словам, в целом по Украине ВИЧ-инфицированными являются 0,59% взрослого населения (от 15 до 49 лет).

«Не все из них выявлены, не все обращались за медицинской помощью. Всего с начала регистрации первого случая в 1987 году в Украине было зарегистрировано почти 256 тысяч положительных тестов. Из них 131 тысяча официально зарегистрированы и являются доступными для врачей», - сказал Курпита.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация относительно ВИЧ/СПИДа в нашей стране стабилизируется.

«Среди такой группы риска, как потребители инъекционных наркотиков, количество новых случаев сократилось на 17%. Уровень передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку сократился почти в 7 раз и составляет 3,6%. Зафиксирована также устойчивая тенденция к уменьшению случаев инфицирования молодежи от 15 до 24 лет. В течение последних 5 лет в 3,2 раза возросло количество людей, которые получают жизненно необходимую антиретровирусную терапию», - сказал Курпита.

Он также сообщил, что 28 июля этого года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект «Об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы».

«Oриентировочный объем необходимого финансирования программы на 5 лет составляет 6,4 млрд грн, из них 4,8 млрд предусматривается выделять из государственного бюджета Украины. Эта программа будет сфокусирована на внедрении профилактических программ, в частности и учебных – для школьников и студентов. В рамках программы удастся обеспечить тестированием не менее 5% населения и обеспечить лечением почти 120 тысяч наших граждан, больных СПИДом», - сказал Курпита.