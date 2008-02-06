В Киеве построят больницу «Феофания»

Градостроительный совет Киева одобрил эскизный проект строительства больницы «Феофания» на улице академика Заболотного, 21 в Голосеевском районе столицы. Об этом на заседании градсовета сказал главный архитектор Киева Василий Присяжнюк, информируют Українські Новини.

«Одобрить эскизный проект, уточнить планировочное решение в соответствии с медицинским заданием», - сказал он.

Данную работу выполнила проектная организация «Будова-Центр-1».

Проект предполагает строительство пяти больничных корпусов общей площадью 19,88 тыс. кв. м на участке площадью 10 га. Высота комплекса составит 3 этажа, при этом на 1 этаже будут находится кабинеты врачей, на 2-3 этажах - палаты.

Проект предусматривает строительство паркинга на 78 машиномест в хозяйственной зоне.

Общая стоимость проекта составляет 600 млн грн.