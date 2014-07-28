На этой неделе в Украине будет сухо и жарко

На текущей неделе в Украине сохранится жаркая погода без существенных осадков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«До конца июля и в начале августа погода в Украине будет определять область повышенного атмосферного давления благодаря влиянию антициклона с севера и северо-востока», - сказал Прокопенко.

По его словам, 28-31 июля дождей в Украине не ожидается, осадки возможны только в Карпатском районе. Температура воздуха днем в этот период достигнет 30-36 градусов тепла, в Прикарпатье «плюс» 23-28 градусов.

По прогнозу синоптика, с 1 по 4 августа в Украине также будет без осадков, а столбики термометров днем достигнут отметок 31-37 градусов тепла.

Вместе с тем, уже 5-10 августа в стране местами пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха днем будет колебаться от 29 градусов тепла до 35 градусов выше нуля, а на юге до «плюс» 38.