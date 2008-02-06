Все школы в Ивано-Франковске закрыты из-за гриппа

С сегодняшнего дня в Ивано-Франковске из-за заболеваемости гриппом все школы закрыты на карантин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС по предложению Главного санитарного врача города Николая НЕДОСТУПА подписал распоряжение о временном прекращении учебного процесса в школах города в связи со значительным ростом заболеваемости детей гриппом и ОРВИ.

Согласно распоряжению, с 6 февраля в школах, лицеях и гимназиях Ивано-Франковска объявлен карантин. В то же время в городе будут сокращены до минимума массовые и зрелищные культурные мероприятия. В усиленном режиме будут работать медицинские заведения и санитарная служба Ивано-Франковска. Учебный процесс в общеобразовательных школах возобновится после соответствующего распоряжения городского председателя.

Медики заявляют, что карантин в школах будет продолжаться до улучшения эпидемической ситуации в городе. По их прогнозам, он продлится неделю.