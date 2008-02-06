Детские лосьоны и присыпки могут привести к бесплодию

Применение детских лосьонов, шампуней и присыпок может привести к попаданию в организм ребенка потенциально опасных для здоровья соединений. Американские исследователи обнаружили, что при использовании этой продукции содержание фталатов в моче детей увеличивалось в четыре раза.

Фталаты обладают гормоноподобным действием, подавляя выработку мужского полового гормона тестостерона. Предыдущие исследования показали, что эти вещества мешают нормальному развитию половых органов и могут вызывать нарушения репродуктивной функции как у мальчиков, так и у девочек.

Ученые из Вашингтонского университета и Университета Рочестера проанализировали содержание фталатов в моче 163 американских детей в возрасте от двух до 28 месяцев. Во всех образцах мочи был обнаружен как минимум один тип фталатов, а более чем в 80% образцов содержалось семь и более разновидностей фталатов, сообщили исследователи. В анализах детей, родители которых использовали детскую косметику, содержалось в четыре раза больше фталатов, по сравнению с теми, кто не использовал эту продукцию. Наиболее высокий уровень этих веществ содержался в образцах мочи детей младше восьми месяцев, на кожу которых наносили лосьоны, сообщили исследователи.

Производители косметики обычно не указывают на этикетках содержание фталатов. Между тем, данные исследования свидетельствуют, что продукция по уходу за детьми нередко содержит разнообразные фталаты, которые могут попадать в организм ребенка через кожу, сообщила руководитель исследования Шила Сатьянараяна (Sheela Sathyanarayana). В своем отчете ученые рекомендовали родителям ограничить применение детских лосьонов и присыпок и использовать их только по медицинским показаниям.

Фталаты содержатся не только в косметических средствах, но также нередко используются в качестве пластификаторов при производстве игрушек. Комментируя данные исследования, производители детской косметики отметили, что в составе их продукции содержится только диэтилфталат, причем в очень небольших концентрациях. Необходимы более масштабные исследования, посвященные этой теме, полагают специалисты.

"24"