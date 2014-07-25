Минздрав Украины просит содействия ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ в обеспечении вакцинами

Министерство здравоохранения Украины повторно обратилось в Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине и в Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в нашей стране с просьбой найти возможность оказания неотложной помощи в обеспечении иммунобиологическими препаратами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в письме за подписью министра Олега Мусия отмечается, что за последние четыре года недофинансирование Общегосударственной программы иммунопрофилактики составило около 400 млн грн, в результате чего значительно возросло количество детей, которые не привиты, или вакцинированы с нарушением сроков.

Минздрав Украины начало тендерные процедуры, однако недофинансирование программы иммунопрофилактики, ограниченный рынок вакцин и рост цен не позволит закупить необходимое количество препаратов. Минздрав Украины выражает организациям благодарность за многолетнюю конструктивное сотрудничество, и просит ВОЗ и ЮНИСЕФ найти возможность поставки в Украину иммунобиологических препаратов в качестве гуманитарной помощи.

С аналогичной просьбой Минздрав Украины обратился в Представительство Всемирного банка в Украине, в Фонд народонаселения ООН в Украине, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Кабинет министров Украины официально заявил, что министр здравоохранения Украины Мусий несет персональную ответственность за срыв программы закупок лекарственных средств, медицинских иммунологических препаратов (вакцин), изделий медицинского назначения.

Как говорилось в сообщении, правительство Украины обратилось в Генеральную прокуратуру, дало поручение Министерству внутренних дел и Национальному агентству по вопросам госслужбы Украины проверить причины не проведения в определенные законом сроки соответствующих тендерных закупок.

Как отмечается, премьер-министр Украины неоднократно поручал министру здравоохранения организовать и провести тендерные закупки лекарственных средств, медицинских иммунологических препаратов (вакцин), изделий медицинского назначения. Между тем, при наличии необходимого бюджетного финансирования эти процедуры не проведены Минздравом, отмечало правительство.