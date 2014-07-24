Украина запретила импорт свинины из России из-за АЧС

Украина запретила ввоз на свою территорию свиней и свинины из Российской Федерации в связи с очередной вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в РФ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Решением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины запрещен ввоз восприимчивых к АЧС животных, продукции, сырья и репродуктивного материала из них, готовых кормов и кормовых добавок животного происхождения, кормов растительного происхождения из Российской Федерации в Украине», - говорится в сообщении министерства.

При этом в ведомстве добавили, что информация об обнаружении вируса АЧС в мясной продукции в российских городах Брянск, Оренбург и Курской области ранее была распространена Россельхознадзором.

Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба по просьбе Россельхознадзора с 3 февраля текущего года приостановила сертификацию живых свиней и продукции свиноводства для экспорта в Россию в связи со случаями заражения животных АЧС в Луганской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.