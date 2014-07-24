Славянску необходимы дезинфицирующие средства

В настоящее время Славянску в первую очередь необходимы дезинфицирующие средства, заявляют в Донецкой облгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

Так, на сегодняшнем совещании с представителями благотворительной организацией CARITAS International заместитель председателя - директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Елена Петряева заявила, что Славянск остро нуждается в дезинфицирующих и санитарных средствах для обработки зданий, помещений, которые были оккупированы представителями самопровозглашенной «Донецкой народной республики». Прежде всего, это касается сферы медицины, образования и культуры.

Кроме того, Петряева подчеркнула, что на сегодня минимально необходимый объем медикаментов в Славянске есть.