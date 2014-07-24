Львовщина: шесть человек отравились продуктами, купленными на рынке

Во Львовской области шесть человек во время отдыха на реке отравились, употребляя продукты, приобретенные на рынке.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовского ОГА.

Как отмечается в сообщении, 23 июля от главного управления Госсанэпидслужбы во Львовской области получено сообщение о госпитализации 22 июля в инфекционное отделение Червоноградской центральной городской больницы 6 взрослых человек с диагнозами «пищевая токсикоинфекция» (4 больных), «гастроэнтероколит» (2 больных).

Установлено, что 20 июля компания из 12 человек в обеденную пору отдыхала на берегу реки Желдец в селе Стреминь Сокальского района Львовской области и во время отдыха употребляла колбасу копченую, приобретенную у частных лиц на рынке, куриные голени, запеченные дома (голени сырые приобретены на рынке), жареную рыбу в кляре, помидоры свежие (приобретенные на рынке), торт (приобретенный на рынке).

Силами Червоноградского горрайонного лабораторного отделения организовано проведение заключительной дезинфекции по месту фактического проживания больных.

Источник возбудителя инфекции устанавливается. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации вспышки. Пострадавшим пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

Состояние потерпевших на 6.00 24 июля средней тяжести.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, списки контактных лиц уточняются. Ситуация контролируется.