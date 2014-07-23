Лутковская обратилась в Красный Крест относительно организации реабилитации участников АТО

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к президенту Международного комитета Красного креста Питеру Мауреру относительно организации физической реабилитации лиц, которые принимали участие в АТО или пострадали в результате боевых действий на востоке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного, Лутковская сообщила президенту МККК о том, что в результате боевых действий в рамках проведения антитеррористической операции на востоке Украины есть много пострадавших среди военных и мирного населения с повреждениями конечностей, органов зрения и др. По словам Уполномоченного по правам человека, социальная и медицинская реабилитация этих пострадавших невозможна без обеспечения качественного протезирования.

«Обращаюсь к вам с просьбой проинформировать о возможности использование ресурсов Специального фонда для инвалидов Международного комитета Красного креста с целью оказания помощи пострадавшим относительно обеспечения протезирования, а также о возможности дальнейшего сотрудничества и внедрения совместного проекта в Украине», – говорится в письме Уполномоченного по правам человека.

Как известно, с помощью Специального фонда для инвалидов МККК финансируются разнообразные проекты в странах, которые не имеют достаточного финансирования.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект №4331а о внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О реабилитации инвалидов в Украине» относительно обеспечения изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации участников антитеррористической операции, пострадавших во время ее проведения». Его принятие позволит обеспечить участников АТО медицинскими изделиями, средствами реабилитации, услугами медицинской реабилитации, санаторно-курортным оздоровлением на основании медицинских решений военно-врачебных комиссий независимо от установления инвалидности.