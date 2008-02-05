В Ивано-Франковской области на карантин закрыли 27 школ

В Ивано-Франковской области из-за гриппа на карантин закрыли 27 школ.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковской областной санэпидстанции, по состоянию на 5 февраля в связи с заболеваемостью гриппом и ОРИ временно приостановлен учебный процесс в 27 школах Галицкого, Городенковского, Долинского, Калушского, Рогатинского, Снятинского и Тисменицкого районов.

В то же время, отмечается в сообщении, резко растет уровень заболеваемости гриппом и ОРИ в Ивано-Франковске, однако эпидемии еще нет. Только вчера санэпидемиологи зафиксировали свыше тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями и около трехсот - гриппом.

Ивано-Франковская городская санэпидемстанция готовит представление в горисполком, чтобы в городе были предприняты ограничительные противоэпидемические меры.