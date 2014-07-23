Террористы планируют использовать детей в качестве живого щита - СНБО

Террористы планируют использовать детей в качестве живого щита, чтобы возобновить поставки оружия и боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Из-за успешности действий украинских военных, которые с каждым днем смыкают кольцо окружения вокруг основных баз боевиков, последние уже испытывают недостаток боеприпасов, вооружений и снаряжения», - сказал он.

Читайте такжеТеррористы запрещают вывоз 135 маленьких детей из зоны АТО

«Получена оперативная информация, что для возобновления поставок всего необходимого террористы планируют использовать детей в качестве живого щита», - заявил Лысенко.

Потому, по его словам, командование антитеррористической операции призывает родителей, которые находятся в зоне боевых действий, оберегать своих детей и не оставлять их без присмотра.