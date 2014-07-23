Упрощено обеспечение изделиями медицинского назначения для пострадавших в зоне АТО

Предлагается распространить действие Закона Украины “О реабилитации инвалидов в Украине” на военнослужащих (резервистов, военнообязанных) и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в контртеррористической операции, в обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции, а также работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в контртеррористической операции в районах ее проведения, гражданское население, которое пострадало от действий по зоне АТО.

Это позволит обеспечивать указанных лиц в порядке, установленном законодательством, изделиями медицинского назначения, техническими и другими средствами реабилитации, услугами медицинской реабилитации, санаторно-курортным оздоровлением на основании медицинских заключений лечебно-консультативной комиссии лечебно-профилактических учреждений или медицинских решений военно-врачебных комиссий независимо от установления им инвалидности.