В Украине все больше больных вирусными гепатитами

Представители общественности обеспокоены ситуацией с заболеваемостью вирусными гепатитами, сложившейся на сегодня в Украине.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Общественной инициативы помощи больным вирусными гепатитами в Украине к Президенту Украины, премьер-министру Украины, комитету Верховной Рады по вопросам здравоохранения и Министерству здравоохранения.

“Ситуация с заболеваемостью вирусными гепатитами в Украине на сегодня катастрофическая, особенно угрожает здоровью населения беспрепятственное распространение гепатита С. Эта форма заболевания часто переходит в хроническую и незаметно убивает человека, если ее своевременно не выявить и не принять меры. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, в последующие 20 лет именно гепатит С будет наибольшим вызовом в сфере здоровья во всем мире”, – говорится в обращении.

В то же время Общественная инициатива выражает обеспокоенность тем, что на государственном уровне в Украине ничего не делается для информирования, диагностики и лечения населения.

“Больные брошены на произвол судьбы и страдают от отсутствия информации, квалифицированной врачебной помощи, доступа к лабораторной диагностике и лечению. По неофициальным данным в Украине от 3 до 5 процентов населения хронически больны гепатитом С, однако Министерство здравоохранения даже не ведет статистики по хроническим случаям этого заболевания, не говоря уже о системных шагах по остановке эпидемии”, – считают подписанты обращения.

Общественная инициатива требует от должностных лиц начать бороться с распространением заболеваемости гепатитами и, в частности, принять такие меры: начать вести учет всех случаев гепатитов в Украине и информировать общественность о состоянии ситуации с острыми и хроническими случаями заболевания согласно законодательству Украины; разработать и утвердить обязательные протоколы лечения всех форм вирусных гепатитов; создать при Министерстве здравоохранения орган для координации борьбы с заболеванием при участии представителей общественности; разработать при участии общественности и принять государственную программу, направленную на информирование, профилактику и доступ к диагностике и лечению вирусных гепатитов в Украине.