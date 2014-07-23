Украинцам, которые собираются в Камерун, необходимо привиться против полиомиелита

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые собираются посетить Камерун, иметь прививку против полиомиелита.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«В связи с распространением полиомиелита на территории Республики Камерун, правительством этой страны, во исполнение совета Всемирной организации здравоохранения, с июня по декабрь с.г. введено проведение вакцинации путешествующим от полиомиелита», - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые в ближайшее время планируют посетить или сейчас находятся на территории этой страны, иметь прививку против полиомиелита.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Камеруна гражданам Украины следует обращаться в посольство Украины в Алжирской Народной Демократической Республике по номерам телефонов: (00 21321) 48 13 84 и (00 213 77) 80 00 62, или звонить по телефону на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины (044) 238 16 57.