Два способа улучшить свое зрение

Что же делать, если отказаться от вышеперечисленных современных технологий уже нельзя, а зрение улучшить хочется?

Есть пару секретов по улучшению зрения. Первый будет легкий, второй требует времени. Оба секрета требуют терпения, поэтому не отчаивайтесь, если у Вас не сразу все получится.

Итак, первый секрет: мудра «жизни». Мудра - это определенное сочетание пальцев, при котором происходят токи энергий в определенных направлениях, достигая тем самым необходимый эффект. Йоги используют мудры во время медитации. Вернемся к нашей мудре, для того чтобы ее выполнить нужно соединить подушечки пальцев мизинца, безымянного и большого пальцев вместе. Указательный и средний пальцы следует вытянуть и держать прямым. Конечно, поначалу будет сложно сохранить прямыми пальцы указательный и средний, но можно помочь им, облокотившись ими же о какую-нибудь поверхность. Выполняется, кстати, данная мудра обеими руками.

Теперь, второй секрет, более сложный. Называется секрет «Ширшасана», это поза из йоги, асана, считающаяся одной из самых главных асан в йоге, стойка на голове. Описание стойки на голове Вы можете найти в соответствующей литературе и просторах интернета. При выполнении, для начала можете тренироваться в углу комнаты, предварительно подстелив коврик под голову, чтобы избежать давления на макушку. В углу две стены будут поддерживать ваше тело.

Асана противопоказана гипертоникам и людям, имеющим проблемы с давлением. Однако, ее действие поражает: помимо улучшения зрения за счет притока крови к голове, она омолаживает все тело, обращая процессы старения вспять, избавляя от мочеполовых расстройствах, запоров и многих других.

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