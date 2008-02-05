Стресс матери во время беременности негативно влияет на ребенка

Сильный стресс, перенесенный будущей матерью в первые три месяца беременности, повышает риск развития шизофрении у ребенка, сообщает журнал Archives of General Psychiatry.

Врачи из Университета Орхус и Манчестерского университета использовали данные об 1,38 миллионов родов, внесенных в датский национальный реестр в период с 1973 по 1995 годы.

Используя данные реестра, руководитель исследования Пребен Бо Мортенсен и его коллеги выделили почти 22 тысячи женщин, которые во время беременности пережили смерть супруга или другого близкого родственника, и 14 тысяч будущих мам, у ближайших родственников которых был диагностирован рак, инфаркт или инсульт. Затем ученые проследили судьбу детей, родившихся у этих женщин.

Выяснилось, что дети женщин, потерявших близкого родственника во время первого триместра беременности, на 67% чаще заболевали шизофренией. Смерть родственника во время более поздней стадии беременности, а также известие о болезни родного человека не влияло на риск развития шизофрении у будущего ребенка, сообщили исследователи.

Причина взаимосвязи между стрессом во время беременности и развитием шизофрении у ребенка до конца не ясна. По мнению Мортенсена, гормоны, вырабатываемые организмом будущей матери в ответ на стресс, могут влиять на развивающийся мозг плода. Этот эффект особенно выражен на ранней стадии беременности, когда защитный барьер между матерью и плодом сформирован не полностью, сообшили ученые.

Между тем, абсолютный риск возникновения шизофрении у ребенка в результате стресса будущей матери невелик. В развитии этого заболевания могут играть роль многие факторы, как генетические, так и связанные с воздействием окружающей среды, отмечают исследователи.

МедПортал