За время проведения АТО ранены почти 1 тысяча украинских военнослужащих

За все время проведения антитеррористической операции на востоке Украины был ранен 991 украинский военнослужащий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андронатий сообщил журналистам в Киеве.

По его словам, только по последним двум дням 200 раненых попали в госпиталя.

«За неделю активизировались боевые действия в зоне АТО, поэтому количество раненых значительно выросло. 50% из 991 человека вылечены, из них только 9 человек признаны непригодными для воинской службы. На сегодняшний день в госпиталях находится 556 раненых, из них 20% - тяжело раненых, 30% - средней тяжести, 50% - легко раненых. В госпиталях за весь период АТО умерли четверо военных, которые были в крайне тяжелом состоянии», - сказал Андронатий.

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Он отметил, что проблем с медицинскими кадрами нет.

«В зоне АТО работает около 350 военных врачей. Развернуты и действуют два мобильных госпиталя», - сказал Андронатий.

Как сообщал УНИАН, антитеррористическая операция в Луганской и Донецкой областях против пророссийских боевиков продолжается с 15 апреля.