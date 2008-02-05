В Днепропетровской области будут бороться с инфекционными болезням

Днепропетровский областной совет утвердил региональную Программу противодействия распространению инфекционных социально опасных болезней на 2008-2012 годы с финансированием 67, 4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облсовета.

Основной целью Программы является улучшение эпидемической ситуации в области, снижение показателей заболеваемости туберкулезом, наркоманией, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, ранняя диагностика и своевременное лечение. Программой предусматривается улучшение материально-технической базы лечебно-профилактических заведений области, которые оказывают медицинскую помощь инфекционным больным, и восстановление кадрового потенциала фтизиатрической, наркологической службы области.

В текущем году на реализацию программы выделено 6,8 млн. грн.