Чехия выделит 500 тыс на медицинское оборудование для харьковской больницы
Чешская Республика готова выделить 500 тыс грн помощи на оборудование для одной из больниц Харькова или Харьковской области
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил Почетный консул Чешской Республики в Харькове Олег Чигринов во время встречи с заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации Юрием Георгиевским.
Кроме этого, Чигринов отметил, что Чехия готова помочь в лечении раненых во время АТО мирных граждан.
«Чешская Республика за свой счет готова организовывать транспортировку больных или раненых людей и оказывать необходимую помощь на территории Чехии. Речь идет только о тех случаях, которые невозможно вылечить на территории Украины. Также мы готовы помочь в покупке оборудования для одной из больниц Харькова или Харьковской области. На это Чешская Республика может выделить 500 тыс. грн», - сказал Чигринов.
Во время встречи были обсуждены вопросы оказания помощи в рамках проекта МЕДЕВАК (чешская правительственная программа, которая предназначена для пострадавших гражданских лиц в зоне АТО).