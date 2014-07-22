Чехия выделит 500 тыс на медицинское оборудование для харьковской больницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил Почетный консул Чешской Республики в Харькове Олег Чигринов во время встречи с заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации Юрием Георгиевским.

Кроме этого, Чигринов отметил, что Чехия готова помочь в лечении раненых во время АТО мирных граждан.

«Чешская Республика за свой счет готова организовывать транспортировку больных или раненых людей и оказывать необходимую помощь на территории Чехии. Речь идет только о тех случаях, которые невозможно вылечить на территории Украины. Также мы готовы помочь в покупке оборудования для одной из больниц Харькова или Харьковской области. На это Чешская Республика может выделить 500 тыс. грн», - сказал Чигринов.

Во время встречи были обсуждены вопросы оказания помощи в рамках проекта МЕДЕВАК (чешская правительственная программа, которая предназначена для пострадавших гражданских лиц в зоне АТО).