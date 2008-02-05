В Одессе эпидемии гриппа нет

С целью предотвращения эпидемии гриппа Измаильский горисполком распорядился временно закрыть пять школ города. В Одессе эпидемический порог пока не достигнут – в течение минувшей недели в облцентре зарегистрировано 4,4 тыс. горожан с диагнозами грипп и острая респираторная вирусная инфекция.

Об этом сегодня сообщила УНИАН заведующая эпидемиологическим отделом областной санитарно-эпидемиологической станции Людмила КРАСНИЦКАЯ. По ее словам, сейчас в Одессе распространены три штамма вируса гриппа: два из них типа А – с экзотическими названиями «Соломоновы острова» и «Висконсин», один типа В - «Малайзийский».

Вместе с тем, Л.КРАСНИЦКАЯ не видит причин для паники – заболевшим следует просто обратиться к врачам и выполнять их назначения.