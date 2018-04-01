Приоритетом деятельности фонда Р.Ахметова является помощь людям, которые живут в зоне боевых действий

Деятельность фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" сосредоточена на помощи людям, которые оказались в местах боевых действий, где возможности государственных структур и других организаций очень ограничены.

Об этом говорится в письме-ответе фонда Р.Ахметова председателю Одесской областной государственной администрации Игоря Палицы, которое имеет в своем распоряжении УНИАН.

В письме отмечается, что фонд «Развитие Украины», по поручению Рината Ахметова, внимательно рассмотрел обращение председателя Одесской ОГА Игоря Палицы относительно материальной помощи на обеспечение проживания и питания детей-сирот и людей с ограниченными физическими возможностями.

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«Мы знаем, что Одесская область одна из первых областей, которая делает весомый вклад в вопросах помощи в предоставлении жилья и питания людям, которые остались без дома. Также, мы знаем, что Одесская область попала в тяжелую ситуацию и имеет задолженность в размере 17 млн. грн. за оплату проживания людей, которые переехали с Востока, поскольку, деньги заблокированы в казначействе. Мы благодарны за Вашу инициативу, желание помочь и предоставление временного проживания детям-сиротам и людям с ограниченными физическими возможностями из Луганской и Донецкой областей на территории Одесского региона», - отмечается в письме.

«Ресурсы фонда сосредоточены на гуманитарной помощи, эвакуации людей из «горячих точек» и их сопровождение в дальнейшем в местах временного или постоянного пребывания. На сегодняшний день, с помощью Фонда вывезено 4758 человек, из них 2 609 - дети. В текущем периоде, всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также семьи вынужденных переселенцев, которых эвакуировал Фонд, находятся на полном финансировании Фонда до конца лета (более 3 тыс.чел.). Дети-сироты, проживание и питание, которых обеспечивается фондом, находятся в летнем лагере «Мечта» г. Бердянск, в детском лагере «Изумрудный город» Святогорск», - говорится в сообщении.

«Подход, который избрал фонд «Развитие Украины» - максимальное сопровождение эвакуации людей из зоны боевых действий. Именно поэтому, в ближайшее время действия фонда будут направлены на помощь людям, которые желают выехать из Донецкой, Луганской областей и прилегающих территорий. Учитывая все вышеизложенное, мы готовы рассмотреть возможность нашего сотрудничества с Одесской областью так же системно, как построена наша работа с Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями», - подчеркивается в письме.

Также в письме указано, что фонд Р.Ахметова не остался в стороне от трагедии, произошедшей на Майдане и выплатил финансовую помощь 121 семье, чьи родные погибли во время столкновений на Майдане на сумму 12,3 млн. грн.