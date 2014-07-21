Производство лекарств в Украине продолжает расти

По данным Госстата, в прошлом месяце производство лекарственных препаратов на основе антибиотиков увеличилось на 158,9% по сравнению с июнем 2013 года и на 42,4% по сравнению с маем текущего года – до 200 тонн.

Согласно сообщению, производство лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, в январе-июне выросло на 73,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 100 тонн. В июне производство лекарственных препаратов на основе гормонов выросло на 115,8% по сравнению с июнем 2013 года и на 101,5% по сравнению с маем 2014 года – до 22,8 тонн.

Производство препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, за полгода уменьшилось на 9,1% - до 22,4 тыс. тонн. В июне производство таких препаратов уменьшилось на 6,5% по сравнению с июнем 2013 года, но увеличилось на 15,6% по сравнению с маем текущего года – до 3,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, по итогам 2013 года украинские предприятия увеличили производство лекарственных препаратов, содержащих пенициллин и другие антибиотики, на 16,4% по сравнению с 2012 годом - до 1050 тонн, лекарственных препаратов, содержащих гормоны и не содержащих антибиотики, - на 13,3%, до 129 тонн, а препаратов, содержащих алкалоиды или их производные и не содержащих гормоны или антибиотики, - на 9,9%, до 47 тыс. тонн.