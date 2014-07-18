Террористы в Донецке похитили автомобили «Врачей без границ»

Сегодня в Донецке вооруженные неизвестные в масках ворвались в офис «Врачей без границ» / Médecins Sans Frontières (MSF) и угнали три автомобиля с логотипом организации. Международная гуманитарная медицинская организация осуждает это неприемлемое нападение и обеспокоена злоупотреблением гуманитарными транспортными средствами.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН международной организацией "Врачи без границ- Украина".

"Мы серьезно обеспокоены неправомерным использованием наших автомобилей и логотипа вооруженными людьми, - отметил Стефан Превост, Глава представительства MSF в Украине. - В случае если транспортные средства, четко обозначеные как принадлежащие MSF, используются вооруженными людьми или просто могут ассоциироваться с любой из сторон конфликта, это может привести к серьезным недоразумениям, нанести ущерб нашей способности оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, а также ставит под угрозу продолжение нашего проекта лечения медикаментозно-устойчивого туберкулеза в пенитенциарных учреждениях".

Как независимая и нейтральная гуманитарных организаций, MSF не поддерживает ни одну из сторон в любом конфликте. Перевозка любого оружия транспортными средствами MSF не допускается, это четко обозначено специальными знаками "без оружия". В Украине наши команды сосредоточены исключительно на предоставлении срочной медицинской помощи для удовлетворения гуманитарных потребностей.

«В один из автомобилей MSF загружено медикаменты и медицинские материалы для лечения 50 раненых, которые не были доставлены в учреждения, которые в них нуждаются, - говорит Превост. - Без этих автомобилей деятельность MSF по оказанию медицинской помощи в регионе ставится под угрозу».

Реагируя на вооруженный конфликт, который проходит в восточной Украине, международная медицинская гуманитарная организация Врачи без границ / Médecins Sans Frontières (MSF) расширила свою поддержку чрезмерно загруженных больниц в зоне конфликта. MSF передала чрезвычайно необходимые лекарства и медицинские материалы больницам на востоке страны, недавно такая помощь была оказана больницам в Славянске, Луганске, Краматорске, Николаевке, Димитрове, Артемовске и Красноармейске. Все переданные материалы, вес которых на сегодня составляет более четырех тонн, были предоставлены на основе потребностей, определенных руководством этих больниц.

MSF работает в Донецке с 2011 г., осуществляя программу по лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза в учреждениях пенитенциарной системы области.

MSF является международной медицинской гуманитарной организацией, работающей на основе принципов нейтральности, независимости и беспристрастности в более чем 70 странах мира. MSF не поддерживает ни одну из сторон в любом конфликте, является независимой от каких-либо политических, военных или корпоративных программ и оказывает медицинскую помощь людям исключительно на основе потребностей, независимо от пола, расы, религиозных или политических убеждений.