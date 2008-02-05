Сладкие газированные напитки увеличивают риск подагры

Мужчины, чрезмерно увлекающиеся сладкими газированными напитками рискуют заболеть подагрой.

Ученые провели масштабное многолетнее исследование, обследовав 46 тысяч американских мужчин (врачей, ветеринаров, санитаров и фармацевтов), ранее не страдавших подагрой. В течение 12 лет изучался образ жизни пациентов, их диетические предпочтения, потребление алкогольных напитков и т.д. За время наблюдения приступы подагры были зафиксированы у 755 человек.

Анализ полученных данных показал, что риск развития подагры был напрямую связан с частотой потребления сладких газированных напитков вне зависимости от массы тела, потребления алкоголя, возраста или особенностей диеты.

Cлучаи подагры фиксировались на 85% чаще среди мужчин, выпивавших не менее двух банок газированной воды в день, по сравнению с теми, кто пил газировку не чаще одного раза в месяц.

Ученые объясняют такую закономерность с повышенным потреблением фруктозы, которая чаще всего используется в газировке в качестве подсластителя. Введение этого углевода в организм приводит к увеличению уровней мочевой кислоты в плазме крови, а именно отложение в суставах солей мочевой кислоты и вызывает подагрический артрит, или подагру.

Аргументы и факты