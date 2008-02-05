Хирурги пересадили пациентке сразу 3 органа
11:28, 05 февраля 2008Страна
0
В операции участвовали 70 специалистов
В ходе 16-часовой операции китайским хирургам удалось успешно провести пересадку больной донорских сердца, печени и почек.
Эта редчайшая по сложности комплексная операция была сделана 47-летней крестьянке, страдавшей от целого ряда заболеваний, сообщает Радио Маяк .
В операции участвовали в общей сложности 70 специалистов, в том числе 30 хирургов высшей квалификации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter