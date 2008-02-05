Хирурги пересадили пациентке сразу 3 органа

В ходе 16-часовой операции китайским хирургам удалось успешно провести пересадку больной донорских сердца, печени и почек.

Эта редчайшая по сложности комплексная операция была сделана 47-летней крестьянке, страдавшей от целого ряда заболеваний, сообщает Радио Маяк .

В операции участвовали в общей сложности 70 специалистов, в том числе 30 хирургов высшей квалификации.