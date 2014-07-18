Как избавиться от стресса раз и навсегда

Довольно часто единственная причина наших стрессов – это мы сами. Волнуясь о незначительных вещах и нагнетая обстановку, мы погружаем себя в атмосферу вечного стресса. О каких вещах не стоит беспокоиться ни минуты?

Общественное мнение

Сложно жить в обществе, и не быть от него зависимой. Вот только беспокоиться о том, что подумают другие – дело совершенно неблагодарное. Всем не угодишь, и не стоит подстраивать свою жизнь под чужие представления о прекрасном, правильном и достойном. Будьте собой, пишет sunny7.ua.

Лишний вес

О лишних килограммах нет смысла беспокоиться, с ними нужно либо смириться, либо сразиться в честном бою. Вызовите свои килограммы на дуэль в спортзал или пригласите на романтическое свидание в хороший ресторан. Выбор за вами!

Чужое благополучие

Если вас беспокоят чужие заработки и успехи, значит, пришло время что-то менять в собственной жизни. Счастливый и довольный собой человек обычно даже не помышляет о том, чтобы сравнивать себя с кем-то другим. Займитесь собой, вместо того, чтобы следить за чужой жизнью.

Беспардонные хамы

Имя им легион, от них не спрятаться и не скрыться. Мы невольно пересекаемся с ними в метро, в очередях, в собственном подъезде и порой даже на работе. Если вас оскорбили, задели за живое или обидели, махните на обидчиков рукой. Какое может быть беспокойство? Разве что капля жалости и грусти. Ну, не сложилось у кого-то жизнь, вы-то тут при чем? Будьте проще: переступите и забудьте.

Не беспокойтесь по пустякам и живите в гармонии с собой и с окружающим миром, и тогда вы точно забудете о стрессах!