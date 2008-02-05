В Донецкой области девочка заболела бешенством

В МЧС поступило сообщение о том, что в начале ноября 2007 года в городе Угледар Марьинского района Донецкой области 12-летнюю девочку укусила бездомная кошка. За медицинской помощью родители ребенка не обращались, а самостоятельно провели обработку раны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 1 февраля ребенок был госпитализирован в инфекционное реанимационное отделение горбольницы №1, 4 февраля был установлен диагноз „бешенство”.

По состоянию на 5 февраля пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий. Ситуация контролируется Главным облуправлением МЧС.