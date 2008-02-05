Привычка расслабляться с помощью спиртного приводит к алкоголизму
11:01, 05 февраля 2008Страна
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Рискуют сотрудники больших корпораций
Чем больше сотрудник ходит на офисные мероприятия, тем более шансов у него превратиться в алкоголика.
Особенно рискуют подсесть на алкоголь сотрудники больших корпораций. В таких учреждениях часто проводятся корпоративы и преподносят партнерские подарки. Как правило, это дорогие спиртные напитки. После скучного рабочего дня в офисе, как не выпить глоток расслабляющей жидкости?
От соблазна мало кто воздерживается, подчеркивают эксперты. Привычка расслабляться с помощью алкоголя популярная в киевских офисах. Среди алкогольный вкусов в мире лидерство за виски, на втором месте – водка.
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