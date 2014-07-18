Летние травы возвращают молодость

Если ваша кожа относится к нормальному типу или же склонна к жирности, то вам можно воспользоваться следующим рецептом ванночки для лица: возьмите по две столовых ложки листьев лопуха и крапивы и заварите все одним литром кипятка, дайте немного настояться. Подержите над настоем лицо в течение десяти-пятнадцати минут, после чего лицо следует ополоснуть прохладной водой и промокнуть чистым полотенцем.

Достаточно проведения такой процедуры один-два раза в неделю, чтобы очистить поры, улучшить кровообращение в кожных покровах, а, следовательно, придать лицу свежести.

В качестве наружного противомикробного средства можно использовать настой из крапивных листьев. Для его приготовления вам понадобиться залить стаканом кипятка три столовых ложки сухой крапивы и дать настояться в течение двадцати минут, затем настой следует процедить. Готовым средством можно пользоваться при различных кожных заболеваниях и для укрепления волос, используя настой в качестве ополаскивателя. Наносите средство на проблемные места или втирайте его в кожу.

При кожном зуде можно воспользоваться настоем лебеды, для его приготовления вам потребуется стаканом кипятка залить столовую ложку этой травы. Использовать настой следует для обмываний и в качестве примочек. При появлении бородавок и мозолей, а также для облегчения состояния при экземах используйте свежий сок из листьев одуванчика.