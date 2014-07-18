На борту сбитого лайнера Malaysia Airlines было 80 детей - СМИ

На борту сбитого лайнера Boeing 777 малазийской авиакомпании могло находится 80 детей.

Об этом пишет австрийская газета Osterreich.

"На борту лайнера Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который потерпел крушение в воздушном пространстве Украины, по неподтверждённым данным, находились 80 детей", - пишет газета, не указывая источников этой информации.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Диспетчеры потеряли контакт с самолетом в 50 км от российско-украинской границы, в районе поселка Снежное Донецкой области, контролируемого силами самопровозглашённой «Донецкой народной республики». По сведениям очевидцев, самолет взорвался в воздухе, тела погибших разбросало в радиусе 4 километров.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута заявляет, что боевики «ДНР» мешают прибытию к месту трагедии малазийского самолета представителей спасательных служб и правоохранительных органов.

Президент Украины Петр Порошенко инициировал создание Государственной комиссии с привлечением специалистов ИКАО и других международных структур для расследования трагедии.