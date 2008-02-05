В школах Ужгорода и Львова из-за эпидемии гриппа объявлен карантин

4 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что в г. Ужгороде в период с 28 января по 3 февраля заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями превысила пороговый уровень в 1,3 раза, а во Львове в период с 28 января по 2 февраля заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями превысила пороговый уровень в 1,2 раза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, состоялось заседание противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии этих городов. На основании решения комиссии и распоряжения городских председателей с 4 февраля приостановлен учебно-воспитательный процесс и введены карантинные мероприятия в общеобразовательных заведениях г. Ужгорода и г.Львова.

Ситуация находится под контролем СЭС областей и городов.