Одесса лидирует по количеству онкобольных

В Одессе состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к проведению Международного Дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

Как заявил Главврач Одесского городского Центра здоровья Игорь Ратовский, в 2007 году онкозаболеваемость в Одессе составила 403,6 случаев на 100 000 жителей. По его словам, это 3,7 тысячи одесситов.

«Одесса занимает лидирующее место по Украине по количеству онкобольных, всего их в Украине 8 тыс. Скончалось за 2007 год от рака 1,6 тыс. жителей Одессы. Смертность от рака в регионе составляет 168,4 случая на 100 тысяч населения», - отметил Игорь Ратовский.

Среди онкобольных 30% - лица работоспособного возраста, почти 70% - пенсионеры, а дети и подростки составляют 0,5 % от общего числа.

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