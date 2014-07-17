На сегодня из зоны АТО переселено почти 43 тыс человек

На сегодняшний день из зоны проведения антитеррористической операции в другие регионы уже переселено 42 тыс. 993 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Сергей Бочковский.

Читайте такжеВ семьях переселенцев на Львовщине рождаются преимущественно мальчики

«По оперативной информации, количество граждан, переселенных из зоны проведения АТО в другие регионы, составляет 42 тыс. 993 человека, из них 15 тыс. 839 детей, 5 тысяч инвалидов и лиц пожилого возраста”, - сказал он, добавив, что за последние сутки вывезено 1 тыс. 186 человек.

Бочковский также отметил, что больше всего переселенцев из зоны АТО на сегодняшний день проживает в Харьковской области и в Киеве.

“Харьковская область приняла 7 тыс. 268 человек, Киев – 6 тыс. 350, Запорожская область — 4 тыс. 319, Одесская — 3 тыс. 635, Днепропетровская — 3 тыс. 968, Киевская — 2 тыс. 890, меньше всего приняла Тернопольская область — 333 беженца и Волынская — 275”, - сказал он.

Бочковский также обратился ко всем украинцам с просьбой принимать переселенцев и по возможности оказывать им помощь.

Кроме того, по словам Бочковского, украинцы, которые находятся в зоне АТО, нуждаются в психологической помощи, и в данное время этот вопрос стоит очень остро. Он сообщил, что вчера в Славянск выехало 26 психологов, для которых основным приоритетом будет работа с детьми.