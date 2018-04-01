В Центре детской кардиологии спасли жизнь младенцу с тяжелым пороком сердца из Луганска

В Медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии спасли жизнь одномесячному ребенку с тяжелым пороком сердца, несовместимым с жизнью, который был доставлен из Луганска.

Как сообщил УНИАН директор центра Ильи Емца, была проведена сложнейшая операции по пересадке структур сердца, чтобы ребенок имел возможность к росту.

«Ребенок прибыл из Луганска, где сейчас очень опасно находиться. Должно быть несколько этапов такой операции. Риск операции в любом другом учреждения, был бы выше, чем в нашем. Наш центр берет самые сложные случаи со всей Украины. За последние три месяца из Луганского и Донецкого регионов обследовано около 100 детей с сердечными патологиями, 12 прооперировано. Наши пациенты с востока добираются просто немыслимыми путями», - отметил Емец.

По словам мамы маленького Антона, из Луганска пришлось уехать, поскольку были проблемы с оказанием медицинской помощи.

«Сыночку поддерживали жизнь 8 дней. Стало понятно, что нам не смогут помочь. Врачи разъехались в связи с войной. Никто не хотел находиться в городе, где бомбят. Мы искали все способы, какие только можно. В том числе обратились и в фонд Ахметова. Они сразу позвонили и начали помогать. Закупили дорогостоящие препараты (нам каждый день нужен был пакет медикаментов), помогли нам попасть сначала в донецкую больницу для стабилизации состояния, а потом помогли организовать операцию в киевском детском центре», - рассказывает мама.

В свою очередь руководитель программ фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Виктория Мыколаюк, подчеркнула, что приоритетом, обозначенным Ринатом Ахметовым для программы «Адресная помощь»всегда являлась неотложная помощь детям в Украине.

«Маленький Антон – особый случай. Помимо тяжелой формы врожденного порока сердца, Антона пришлось буквально спасать еще и от войны. Наши сотрудники помогли с медикаментами, когда он еще был в реанимации Луганской больницы; позже помогли вывезти малыша из окупированного боевиками Луганска и организовали 2 операции – в Донецке и Киеве. Хочется, чтобы он рос без боли и войны», - сказала В.Мыколаюк.

Она отметила, что в рамках направления программы «Адресная помощь» фонд 8 лет помогает детям и взрослым в оплате лечения у лучших врачей Украины, обеспечивает курсы лечения и реабилитации.

«За это время оказали помощь тысячам детей. Фонд организовал и профинансировал эвакуацию почти 5000 людей из горячих точек, почти половина из них – дети. Мы неизбежно сталкиваемся с тем, что кто-то нуждается в специализированной медицинской помощи. Мы не можем оставаться в стороне и, конечно, стараемся помочь в сложных ситуациях», - подчеркнула Виктория Мыколаюк.