За время проведения АТО погибли 4 военных врача, 8 получили ранения

За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли четыре военных врача, и 8 медиков получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор военно-медицинского департамента Минобороны Виталий Андронатий.

"Врачей пострадало очень много. Четверо убитых и около восьми раненных", - сказал он.

Андронатий добавил, что украинским военным медикам приходится работать в чрезвычайно сложных условиях, поскольку террористы, в частности, блокируют вывоз раненых, обстреливают автомобили с врачами.

Андронатий подчеркнул, что располагает оперативной информацией о состоянии медицинского обеспечения в зоне АТО, поскольку его сын является командиром медицинской роты одной из воинских частей, которая сейчас выполняет задания в Зеленополье на Луганщине.

Кроме того, по его словам, Минобороны обратилось в Общество Красного Креста с просьбой о предоставлении помощи в эвакуации раненых из зоны АТО.