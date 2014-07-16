Нацбанк передаст Минобороны 21 автомобиль для эвакуации раненых из зоны АТО

Национальный банк Украины передаст Министерству обороны 21 автомобиль для эвакуации раненых из зоны антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Военно-медицинского департамента Минобороны Виталий Андронатий.

"Только буквально вчера были у меня переговоры с председателем НБУ. Сегодня я посетил автопредприятие НБУ, и у нас есть договоренность, что они нам дают 21 автомобиль. В том числе 50% из которых - бронированные", - сказал он.

Андронатий добавил, что среди этих автомобилей есть микроавтобусы и грузовики МАЗ.