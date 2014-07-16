Нацбанк передаст Минобороны 21 автомобиль для эвакуации раненых из зоны АТО
12:41, 16 июля 2014Страна
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REUTERS
Национальный банк Украины передаст Министерству обороны 21 автомобиль для эвакуации раненых из зоны антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Военно-медицинского департамента Минобороны Виталий Андронатий.
"Только буквально вчера были у меня переговоры с председателем НБУ. Сегодня я посетил автопредприятие НБУ, и у нас есть договоренность, что они нам дают 21 автомобиль. В том числе 50% из которых - бронированные", - сказал он.
Андронатий добавил, что среди этих автомобилей есть микроавтобусы и грузовики МАЗ.
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