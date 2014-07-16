В ходе АТО были ранены 672 военнослужащих - Минобороны

За время проведения АТО были ранены 672 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны, полковник военной службы Виталий Андронатий.

По его словам, такое количество раненых было по состоянию на 11.00 сегодняшнего дня.

Он также отметил, что террористы постоянно обстреливают транспортные средства, которые вывозят раненых с поля боя.

Как сообщил Андронатий, в военных госпиталях Украины находится 31 тяжелораненый.