Лечебные свойства черной смородины

В ней содержатся витамины В1, РР, каротин, калий, железо, лимонная, яблочная и другие органические кислоты, пектины, дубильные вещества, сахара (до 16%).

1. При простуде, кашле, как потогонное и противовоспалительное средство:

1 ст. ложку ягод залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1-2 часа. Процедить. Принимать по 1-2 стакана 3-4 раза в день.

2. Мочегонное при мочекаменной болезни, цистите, пиелонефрите:

5-6 ст. ложек измельченных листьев залить 1 л кипятка и настаивать в тепле не менее 1 часа. Принимать по 1 стакану 5-6 раз в день, можно добавить сахар или мед.

3. При болях в суставах:

1 ст. ложку измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 2 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 4-5 раз в день.

4. Свежий сок черной смородины употребляется при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, пониженной кислотности желудочного сока, нарушении обмена веществ, болезнях печени.

5. Плоды смородины, смешанные с сахаром в соотношении 1:2, полезны для профилактики атеросклероза и снижения артериального давления при гипертонической болезни. Принимать с водой в день 1-3 ст. ложки перетертой смородины (не больше!).