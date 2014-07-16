В военно-медицинском центре Западного региона лечатся более 80 раненых из зоны АТО

В военно-медицинском клиническом центре Западного региона в городе Львове сегодня лечатся более 80 раненых, которые прибыли из зоны АТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского окружного военного комиссариата, 38 юношей доставили на днях из Зеленополья.

Как отмечается в сообщении, у большинства военнослужащих и мобилизованных легкие ранения, у троих – средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, под Зеленопольем Луганской области 11 июля в результате обстрела позиций сил АТО из установок ракетно-залпового огня «Град», который велся со стороны государственной границы из РФ, погибли 10 военнослужащих 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады и 41 был ранен.