Медики прогнозируют в Украине рост заболеваемости гриппом

На этой и следующей недели ожидается активизация эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

По данным Украинского центра гриппа Минздрава, на прошлой неделе наблюдался рост показателя заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отмечается рост заболеваемости среди школьников, удельный вес детей среди заболевших составляет 50%.

Локальные вспышки заболевания с превышением уровней эпидемических порогов регистрируются в некоторых городах, районах и населенных пунктах на территории Луганской, Днепропетровской, Закарпатской (г. Ужгород) областей.

В регионах усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима на подконтрольных объектах, в лечебно-профилактических, дошкольных учреждениях, школах, предприятиях, местах массового пребывания людей и т. п.

В порядке мер пресечения распространению инфекции в детских коллективах решением органов местного самоуправления применяется закрытие школ, дошкольных учреждений.

По данным Минобразования и науки Украины, прекращена учеба в школах в отдельных селах и городах Луганской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Ривненской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской областей.